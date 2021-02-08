VIENNE : RN10 – Travaux de mise aux normes en faveur de la sécurité et de l’environnement sur le secteur de Croutelle – Ligugé

L’opération de mise aux normes de la RN 10 en faveur de la sécurité et de l’environnement dans la Vienne a été déclarée d’utilité publique le 18 décembre 2020. Elle porte sur 3 secteurs : Croutelle-Ligugé, Ruffigny-Vivonne et Vivonne-les Minières, avec pour chacun l’aménagement d’un échangeur routier complet permettant de sécuriser les échanges depuis ou en traversée de la RN 10.

Dès la semaine prochaine, l’opération entre dans une phase opérationnelle avec le lancement des travaux de libération des emprises et de protection environnementale sur le premier secteur de Croutelle-Ligugé (échangeur RD611/RN10).

Annexe

Ces travaux seront suivis, début mars, par la réalisation d’un diagnostic archéologique mené par l’Institut national de recherches archéologiques (INRAP), dont les résultats seront connus à l’été 2021.

Parallèlement, la consultation des entreprises va être engagée pour les travaux routiers de ce secteur, comprenant la construction d’un nouveau franchissement, la reconfiguration de l’échangeur, la mise à 2 × 2 voies de la RN 10 et enfin la démolition de l’ouvrage actuel. Leur démarrage est programmé à l’automne pour une durée de 18 mois.

Financée à 100 % par l’État, cette opération routière estimée à 38,5 millions d’euros est inscrite au contrat de plan État-Région 2015-2020 pour un montant de 16 millions d’euros.

Les études puis les travaux sur les secteurs de Ruffigny-Vivonne et Vivonne-les Minières pourront être engagés dès la mise en place du financement complémentaire.

La maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre de cette opération sont assurées par la direction interdépartementale des routes Atlantique (DIRA).