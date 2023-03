Avis d’appel à la concurrence pour la vente mobile de denrées alimentaires (food-truck)

Présentation

La Direction interdépartementale des routes Atlantique relance pour la saison estivale 2023, un appel à la concurrence pour l’installation sur un emplacement dédié, d’un restaurant-mobile « Food Truck » sur les quatre aires de repos présents sur le domaine public routier national du département de la Charente et de la Vienne.

Situées dans des espaces verts, équipées de toilettes et de tables de pique-nique, la DIRA a pour souhait de rendre ces aires de repos plus attractives.

Dans le cadre de la prévention à la sécurité routière, les arrêts sur les aires de repos sont très importants pour la sécurité de tous les usagers de la route. Elles incitent les nombreux automobilistes qui sillonnent nos routes nationales et plus particulièrement en période de vacances scolaires, à une pause détente et restauration ayant aussi pour objectif une diminution des risques d’accidents dûs aux stress et à la fatigue qui s’accumulent au fur et à mesure du trajet.

Quatre aires de repos sont ouverts à l’appel à la concurrence jusqu’au 29 mars 2023 avant 12h, date de clôture de l’appel à concurrence :

Vieilles étables (86) commune de Vivonne Maine de Boixe Ouest (16) commune Maine de Boixe Pont à Brac (16) commune de Vignolles La grolle (16) commune de Touverac

Les documents