VIENNE - RN10 : Opération de mise en sécurité - CONCERTATION PUBLIQUE

La RN10 dans la Vienne doit faire l’objet de travaux de mise aux normes en faveur de la sécurité et de l’environnement. Dans le cadre de l’élaboration du projet, une concertation au titre de l’article L300-2 du Code de l’Urbanisme est engagée de façon à consulter le public et recueillir ses observations sur les propositions d’aménagement.

Cette phase de concertation servira de point d’appui aux décisions pour les suites à donner au projet et pour la mise au point du dossier qui sera soumis ensuite à l’enquête d’utilité publique.

La concertation publique se déroulera : du mercredi 12 novembre au vendredi 12 décembre 2014.

Accédez au dossier de concertation et renseignez le registre en mairie

Un dossier de concertation, accompagné d’un registre permettant de collecter les contributions écrites, sont mis à la disposition du public dans les communes impactées par les futurs aménagements :
  • Celle-Levescault,
  • Ligugé,
  • Chatillon,
  • Marçay,
  • Croutelle,
  • Marigny-Chemereau,
  • Fontaine-le-Comte,
  • Payré,
  • Iteuil,
  • Vivonne
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le dossier de concertation pdf - 18.2 Mio

Donnez votre avis par mail

Par ailleurs, une adresse mail est ouverte, pendant la durée de la concertation, pour recueillir directement les avis :

RN10-Vienne-concertation@developpement-durable.gouv.fr

Participez aux réunions publiques

Enfin, 3 réunions publiques sont organisées :

  • Vivonne : le 20 novembre 2014 à 20h à la salle des fêtes
  • Croutelle : le 25 novembre 2014 à 18h30 à la salle des loisirs
  • Iteuil : le 25 novembre 2014 à 21h au restaurant du complexe sportif et socio-culturel

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