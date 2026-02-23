Trafic moyen journalier annuel 2025

Les trafics moyens journaliers 2025 de l’ensemble du réseau de la DIR Atlantique sont disponibles :

Les données de nos stations de comptages sont également accessibles en continu sur l’application AVATAR.

N’hésitez pas à utiliser cette plate-forme très intuitive qui permet de sélectionner les capteurs, les plages de données et d’obtenir des graphiques au pas sélectionné (natif 6mn, horaire, journalier…). Les données sélectionnées peuvent également être téléchargées pour un traitement personnalisé.