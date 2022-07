Sécurité des agents : Frédéric CUVILLIER lance la campagne nationale

Avec le retour des beaux jours et en anticipation des premiers départs en vacances, Frédéric CUVILLIER lance une campagne nationale du 2 au 7 juin 2014 pour améliorer la sécurité des agents qui interviennent sur les routes et les autoroutes. Cette campagne est destinée à faire évoluer le comportement des conducteurs et faire prendre conscience qu’une conduite inadaptée met en danger la vie de ces agents. Pour le secrétaire d’État chargé des Transports : « La sécurité des agents des routes est pour moi une priorité. Je souhaite que les comportements des usagers changent pour que nos agents puissent exercer leur métier sans danger. »

Du 2 au 7 juin 2014, l’ensemble des DIR mettront en place des actions de sensibilisation sur des aires de service et à proximité de chantiers actuellement en cours, souvent en lien avec les forces de l’ordre. Les conducteurs qui ne respecteront pas les règles de sécurité aux abords des chantiers, notamment les limitations de vitesse, auront le choix entre être verbalisés ou conduits sur une aire de stationnement où les agents des DIR leur rappelleront les consignes à respecter.

La sensibilisation par les DIR sur le terrain sera accompagnée par une grande campagne de communication nationale : diffusion d’un spot radio sur un ensemble de radios d’information, musicales et autoroutières de couvertures nationale et locale et affichage sur les routes et dans les aires de services du réseau non concédé.

Un film pédagogique, réalisé par le secrétariat d’État en charge des transports, est également disponible.

Le communiqué de presse du ministère

Diffusé le 27 mai, il lance la campagne :

L’affiche

Elle constituera le support visuel de référence.

Le spot radio

Il sera diffusé du lundi 2 au samedi 7 juin, à raison de 6 à 10 passages par jour sur :

le réseau France Bleu

NRJ

Fun Radio

RTL 2

RMC

Europe 1

France Info

Rire et Chansons

Les Indés Radios (Nova, Radio VFM, Flash FM, Mixx Radio, Collines FM…)

Autoroutes 107.7

Le film pédagogique

Il porte l’intitulé "TROP VITE, TROP PRÈS, TROP TARD !"