Sécurité des agents des routes : à vous aussi d’écarter le danger !

Sur les routes, soyons toujours attentifs, pour la sécurité des agents des routes…comme pour la nôtre

Le réseau routier de l’État c’est :

2% du linéaire des routes de France ;

; 30% du trafic routier total ;

; 9000 agents qui travaillent dans le cadre de chantiers programmés ou pour intervenir sur des incidents.

Les agents réalisent 800 000 interventions par an pour :

baliser les chantiers ;

entretenir le réseau (élagage, fauchage, inspections, réparation de glissière, remplacement ou nettoyage de la signalisation…) ;

sécuriser des zones d’accidents (pannes, obstacle divers, accidents, etc.) ;

assurer la viabilité hivernale.

Une recrudescence des accidents

Entre 2014 et 2020, sur le réseau routier national :

augmentation de 8% d’accidents sur zones de chantiers ou d’intervention ;

207 agents blessés et 5 tués ;

491 usagers de la route blessés et 20tués.

Depuis 2017 :

plus de 5 accidents par semaine.

À l’origine de ces accidents se trouve presque toujours une faute de comportement du conducteur :

un manque de vigilance des usagers est le facteur prépondérant mis en cause dans plus de la moitié de ces accidents. Il peut être lié à l’utilisation de distracteurs comme le téléphone portable ou à la fatigue.



Les autres facteurs facteurs explicatifs de ces accidents sont :

le fait de circuler en débordant sur la bande d’arrêt d’urgence ;

le rabattement tardif avant le début d’un chantier ;

une vitesse excessive.

Les DIR c’est quoi ?



Les 11 directions interdépartementales des routes sont à votre service partout en France. Elles assurent l’entretien de près de 12 000 km d’autoroutes et de routes nationales.

Qu’il s’agisse de chantiers programmés ou d’interventions d’urgence, l’approche et la traversée de ces zones particulières nécessitent que l’usager adapte son comportement en réduisant sa vitesse, en respectant les distances de sécurité et, si nécessaire, en changeant de file sans attendre le dernier moment. Malheureusement, ces consignes de sécurité ne sont pas toujours respectées et les gestionnaires routiers doivent régulièrement déplorer des accidents qui, le plus souvent, ont pour cause principale un manque d’attention des usagers.

Vous passez souvent tout près des agents des routes.



Alors, pour leur sécurité, comme pour la vôtre : En conduisant, soyez attentif à chaque instant : ne vous laissez pas distraire ; laissez votre téléphone de côté ; faites des pauses régulières.

Pour les professionnels : respectez les distances de sécurité ; ne mordez pas sur la bande d’arrêt d’urgence ; respectez vos temps de conduite.

À l’approche d’un chantier ou d’un véhicule d’intervention, adaptez votre comportement sans attendre 1] ralentissez ; augmentez les distances de sécurité ; si possible changez de voie ; sinon, écartez-vous au maximum.



