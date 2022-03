Novembre 2019 : Séminaire final du projet européen SCOOP

Les 20 et 21 novembre 2019, à Talence, l’ensemble des résultats du projet SCOOP ont été exposés à une représentation d’environ 175 personnes venus de France et d’union européenne.

Après un mot d’accueil (en anglais et français) par François Duquesne, directeur interdépartemental des routes Atlantique, le séminaire international s’est déroulé sous le pilotage d’Eric Ollinger, adjoint au chargé de la sous-direction de la gestion du réseau routier non-concédé et du trafic (DIT/GRT).

Il s’agissait de présenter les résultats de 6 années de co-construction des systèmes de transports intelligents coopératifs (C-ITS) en France et en Europe. Le projet SCOOP comportait 15 bénéficiaires sur un budget global de plusieurs millions d’euros, cofinancé à 50 % par la commission européenne.

Cet événement a été un succès unanime. Il a permis de présenter le travail réalisé par les différents acteurs, en particulier français, depuis le début du projet SCOOP en 2014.

Étaient ainsi réunis pour montrer leurs résultats des représentants du ministère, des collectivités locales et gestionnaires d’infrastructures (DIR Atlantique, DIRiF, DIR Ouest, SANEF, département de l’Isère, départements bretons), des constructeurs automobiles (Renault, PSA (Peugeot - Citroën)), leurs fournisseurs (NeoGLS, Aximum, Algoé, Lacroix-City, Bertrandt, Marben, CTAG, Clemessy, NXP, LGe, Valeo, Viveris, Yogoko, …), des universités, instituts de recherche et consultants scientifiques (Cerema, IFSTTAR, Le LAB, Université de Reims Champagne-Ardenne, Telecom ParisTech), des spécialistes des télécommunications et de la sécurité (IDnomic, Orange) et des partenaires étrangers (Espagne, Portugal, Autriche). Étaient présents dans l’auditoire des acteurs français, mais également autrichiens, allemands, anglais, portugais, espagnols, belges, hongrois, polonais, suédois, slovènes, néerlandais, grecs, danois, biélorusses, …

Ce séminaire a aussi été l’occasion de prouver, au travers d’une démonstration en duplex live, sur la rocade de Bordeaux avec des interactions entre trois véhicules Kangoo DIRA, Renault Mégane et Citroën DS4, que la DIRA était bien prête à accueillir les véhicules coopératifs de demain, pour plus de sécurité des agents et des usagers :

La DIRA poursuit l’aventure des C-ITS au travers des projets C-Roads France, C-Roads Platform et InDiD.

Auditorium de l’Agora du Haut-Carré (Talence) Mot d’accueil par François Duquesne, directeur interdépartemental des routes Atlantique François Duquesne et Eric Ollinger Introduction du séminaire par Eric Ollinger, adjoint au chargé de la sous-direction de la gestion du réseau routier non-concédé et du trafic (DIT/GRT) Présentation des prestataires de produits C-ITS Véhicules équipés prêts pour la démonstration en duplex live Saleh Bensator (PSA), Stéphane Bourgeon (Viveris pour Renault), Aymeric Audigé (DIR Atlantique) Illustration d’une communication V2V (véhicule à véhicule) entre la DS4 et le Kangoo DIRA Table ronde des collectivités animée par Frédéric Lechelon, directeur interdépartemental des routes Ouest Conclusion par Iordanos Panagiotis, Commission Européenne, Innovation and Networks Executive Agency (INEA)

