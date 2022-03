Juin 2018 : Testez la différence !

Green Light Optimal Speed Advisory (GLOSA) e-VMS (PMV embarqué)

D’abord principalement dédiée aux cas d’usages sur les intersections à feux (GLOSA), l’application C-TheDifference (Bordeaux) propose maintenant l’affichage des panneaux à messages variables (PMV) de la DIR Atlantique directement à l’intérieur des véhicules.

Comment ça marche ?

Nos PMV sont pilotés au CIGT au travers d’un frontal de pilotage (serveur).

L’état des panneaux est répliqué en temps réel et envoyé régulièrement au Cerema DTerSO. Par ailleurs, la DIR Atlantique a fourni une base de donnée des équipements, leur dénomination, leur position, la table de codage des panneaux, etc.

En croisant les informations données par la DIRA avec la position du véhicule et son orientation, l’application C-TheDifference est à même d’afficher le PMV directement dans le véhicule (sur smartphone).

Quels avantages ?

Bloqué à un feu ou coincé derrière un camion, l’usager peut lire dans son véhicule les informations du PMV qui auraient pu lui échapper. Il a plus de temps pour réfléchir à son itinéraire dans le cas des PMV Alienor 2 (temps de parcours rocade intérieure / extérieure).

Et ma navigation ?

Lancez C-TheDifference puis votre navigateur habituel, et les services viendront s’incruster au-dessus de votre navigateur. Exemple ci-dessus avec les PMV sur fond Waze.

Plus de renseignement sur : http://c-thedifference.eu/

Et sur : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.geolocsystems.cthedifference

Nécessite un smartphone Android 5.0 ou supérieur.

Pour quitter l’application : cliquez deux fois de suite sur la touche retour du téléphone.

The contents of this publication are the sole responsibility of DIR Atlantique and do not necessarily reflect the opinion of the European Union.