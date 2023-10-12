Les webcams de la DIRA sur Bison Futé

Dans le cadre de sa mission d’information sur les conditions de circulation en temps réel sur le réseau routier national, le ministère des transports poursuit le déploiement de webcams accessibles au grand public par le biais de Bison Futé.

Le réseau de la DIR Atlantique sera équipé de 10 caméras permettant de visionner l’état du trafic, en continu, aux points suivants :

Rocade de Bordeaux : sur le Pont d’Aquitaine et le pont François Mitterrand (en service).

: sur le Pont d’Aquitaine et le pont François Mitterrand (en service). A63 : au droit de la commune de Canéjan (en service), au droit de l’échangeur A660 (à venir).

: au droit de la commune de Canéjan (en service), au droit de l’échangeur A660 (à venir). RN10 : au droit de Croutelle (Sud de Poitiers) et sur la rocade d’Angoulême (en service), au droit de l’échangeur A10 (à venir).

: au droit de Croutelle (Sud de Poitiers) et sur la rocade d’Angoulême (en service), au droit de l’échangeur A10 (à venir). Rocade de La Rochelle : à l’extrémité Ouest (en service).

: à l’extrémité Ouest (en service). RN134 : Entrée Française du tunnel du Somport et entrée Nord d’Urdos (en service).

Les images, dont la qualité et le rafraichissement varient en fonction de l’infrastructure, sont accessibles par Bison Futé, en zoomant sur l’axe souhaité et en cliquant sur la caméra :

Visualisation des webcams sur le site Bison Futé

Visualisation des caméras aux abords de Bordeaux