La DIR Atlantique au 17e congrès mondial de la viabilité hivernale

La DIR Atlantique était présente au 17e congrès mondial de la viabilité hivernale, de la résilience et de la décarbonation de la route, organisé par le PIARC (association mondiale de la route) à Chambery, du 10 au 13 mars 2026.

L’article "Résilience d’une route nationale de montagne transfrontalière, la RN134 face aux intempéries", rédigé pour cet évènement, a été présenté lors de la conférence dédiée aux enjeux liés aux conditions climatiques extrêmes et aux mécanismes d’adaptation. Un poster a également été exposé pendant près de 6 heures et a permis de nombreux échanges sur les thématiques du congrès, avec des participants issus de pays très variés.

Au-delà de ces deux séquences propres à la RN134, la DIR Atlantique a pris part au stand des DIRs situé dans le pavillon France pendant toute la durée du congrès et a ainsi pu présenter nos missions et nos réalisations ( VH , entretien, travaux…) aux nombreux visiteurs.