GIRONDE : A62 - travaux de réfection des chaussées (communes de Cadaujac, Saint-Médard-d’Eyrans, Villenave d’Ornon)

L’État - direction interdépartementale des routes (DIR) Atlantique - réalise des travaux de réfection des chaussées de l’autoroute A62, pour garantir la sécurité des 70000 véhicules qui l’empruntent quotidiennement.

Ces travaux nécessitent les mesures d’exploitation suivantes :

du vendredi 6 septembre à 21h00 au dimanche 8 septembre à 16h00 : Annexe 1 fermeture de la circulation dans le sens Toulouse-Bordeaux entre l’échangeur 1.1 (La Prade) et la rocade de Bordeaux avec rétablissement d’une voie pour chaque sens de circulation le samedi 7 septembre de 10h00 à 18h00

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du vendredi 13 septembre à 21h00 au dimanche 15 septembre à 16h00 : Annexe 2 fermeture de la circulation dans le sens Toulouse-Bordeaux entre l’échangeur 1 (Martillac) et la rocade de Bordeaux avec rétablissement d’une voie pour chaque sens de circulation le samedi 14 septembre de 10h00 à 18h00

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du vendredi 20 septembre à 21h00 au dimanche 22 septembre à 16h00 : Annexe 3 fermeture de la circulation dans le sens Toulouse-Bordeaux entre l’échangeur 1.1 (La Prade) et la rocade de Bordeaux avec réouverture le samedi 21 septembre de 11h00 à 18h00

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Des déviations seront mises en place par la RD1113 (cf annexes) et les usagers pourront circuler sur des sections de chaussées rabotées avec un abaissement de la vitesse autorisée à 70 km/h.

Les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Pour tout renseignement complémentaire, pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter le site internet Bison futé.