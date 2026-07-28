Départs en vacances : L’État mobilisé sur les routes

5 à 8 millions de véhicules sillonneront les 20 000 km du réseau routier national par jour chaque week-end cet été. Pour assurer la sécurité des Français et garantir la meilleure qualité de service, les services de l’État se mobilisent, avec une attention particulière face aux épisodes de forte chaleur.

Des infrastructures surveillées et entretenues : les directions interdépartementales des routes et les sociétés autoroutières redoublent de vigilance pour maintenir la qualité des axes routiers, anticiper les risques liés à la canicule et intervenir rapidement en cas de panne ou d’accident.

Une information en temps réel pour tous : les services de Bison Futé accompagnent les usagers dans la préparation de leur itinéraire et les informent sur l’état du trafic en un clic.

Des aires d’autoroutes équipées pour le parc de véhicule électrique : une carte interactive référence les 4 500 points de charge répartis sur 420 aires, ainsi que les 7 500 bornes de recharge rapide situées à proximité des grands axes du réseau non concédé. Cet outil permet aux usagers de localiser facilement une solution de recharge sur leur trajet.

Retrouvez tous les conseils pratiques et les actions du ministère des Transports dans le dossier de presse :