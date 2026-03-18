Concours externe et interne d’agent d’exploitation principal des T.P.E. (AEP) 2026

Vous souhaitez rejoindre la fonction publique d’État en exerçant un métier de terrain !

Devenez agent(e) des routes à la DIR Atlantique.

Les missions

Vous serez formé(e)s à l’utilisation de matériels de travaux publics et à la conduite d’engins et de véhicules permettant d’entretenir les chaussées et leurs abords dans le respect de l’environnement, et d’assurer la bonne circulation des usagers.

Les missions sont essentiellement tournées vers l’exploitation et l’entretien du réseau routier et du domaine public de façon plus générale. Elles nécessitent un travail en équipe.

Les lauréats peuvent être amenés à travailler aussi bien sur un secteur autoroutier que sur des routes nationales dans des zones urbaines ou rurales selon les postes proposés.

Modalités du concours

Pour participer au concours externe

Les agents d’exploitation principaux des travaux publics de l’Etat sont recrutés par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme ou titre de niveau 3 ou homologué de niveau 3 (Diplôme national du brevet, BEP, CAP) ou justifier de 3 années d’activité professionnelle à temps complet. Pour cette dernière condition, la durée totale s’arrête au plus tard au 1er janvier de l’année du concours.

La condition de diplôme est supprimée si vous êtes : mère ou père de 3 enfants ou plus ; sportif(ve) de haut niveau.

Pour participer au concours interne

Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, aux militaires, ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins un an de services publics au 1er janvier de l’année 2026, sans condition de diplômes ou de titres.

Ce concours est également ouvert dans les mêmes conditions, aux candidats justifiant d’un an de services auprès d’une administration, d’un organisme ou d’un établissement mentionné à l’article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.

Calendrier du concours

La date de clôture des inscriptions est fixée au lundi 04 mai 2026 , terme de rigueur

, terme de rigueur Les épreuves d’admissibilité sont programmées le jeudi 21 mai 2026 .

. Les épreuves d’admission se dérouleront entre le 15 et le 19 juin 2026.

(Les dates définitives seront communiquées aux candidats admissibles)

Inscription

Vous êtes invités à prendre connaissance de la présentation générale et de l’avis de recrutement du concours avant de procéder à toute inscription.

Information : Le nombre de postes, leur répartition entre le concours externe et interne et leur localisation feront l’objet d’une publication d’un nouvel arrêté.