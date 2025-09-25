Voie d’entrecroisement entre les échangeurs 17 et 18 de la rocade extérieure de Bordeaux : fin des travaux
Les travaux démarrés le 7 avril 2025 ont pris fin le 8 septembre 2025 à 4h du matin.
La dernière phase de ces travaux, qui a eu lieu le week-end du 5 au 8 septembre, a consisté à :
- la mise en œuvre d’une couche de roulement (BBTM) ;
- l’application de la peinture de signalisation au sol (SH) ;
- l’implantation de panneaux de signalisation verticale (SV) ;
- la pose de deux portiques pour la signalisation directionnelle (SD) ;
- la réalisation de boucles de comptage de véhicule ;
- la réalisation de travaux de finition.
Nous souhaitons remercier l’ensemble des participants (entreprises, bureaux d’études et agents de la DIR Atlantique) qui ont permis de réaliser ce projet.
Un grand remerciement également aux usagers de la route pour leur patience et leur compréhension durant ces périodes de travaux qui entrainent de nombreuses gênes à la circulation.
