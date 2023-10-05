Village sécurité routière du 17 au 18 octobre 2023 à Civray (Vienne)

L’association Mission Locale Rurale Centre et Sud Vienne organise le Village Sécurité Routière de Civray (86400) les 17 et 18 octobre 2023 (1ère édition). Ce village sera ouvert à tout public.

La DIR Atlantique sera présente ces deux jours à cette manifestation avec un stand commun avec la DIR Centre-Ouest. N’hésitez pas à passer nous voir !

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