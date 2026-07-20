VIENNE : RN10 – Travaux de mise aux normes en faveur de la sécurité et de l’environnement sur le secteur de Ruffigny-Vivonne,

L’État, direction interdépartementale des routes Atlantique, poursuit l’opération de mise aux normes de la RN10 en faveur de la sécurité et de l’environnement dans la Vienne.

Cette opération routière d’un montant de 45,5 M€, est financée à 100 % par l’État.

Débutée en mars 2026, la première phase des travaux au droit du futur échangeur de Ruffigny-Vivonne s’achève. Elle a permis la réalisation d’une grande partie des terrassements routiers, du terrassement des bassins d’assainissement, de la pile centrale du futur ouvrage d’art ainsi que des culées de part et d’autre de la RN10.

La deuxième phase prévoit d’importants travaux côté est : finalisation de la culée, mise en place des poutrelles du demi-tablier au-dessus de la route nationale, amorce des bretelles d’entrée et de sortie. Cette phase nécessite de nouvelles mesures d’exploitation.

À partir du vendredi 17 juillet et jusqu’au vendredi 11 septembre, les dispositions suivantes sont prévues :

neutralisation des voies dans le sens Angoulême/Poitiers : la circulation sera basculée sur la voie rapide du sens Poitiers/Angoulême ;

vitesse maximale autorisée sur la RN10 abaissée à 70 km/h au droit des travaux ;

fermeture de certains mouvements au niveau du carrefour de la ZA de l’Anjouinière, notamment interdiction de tourner à gauche de la ZA vers la RN10 direction Angoulême et interdiction de tourner à gauche de la RN10 en provenance de Poitiers vers la ZA ;

fermeture de certains mouvements au niveau du carrefour de Corneboeuf, notamment interdiction de tous les mouvements vers et en provenance des Baudières (commune d’Iteuil).

Le carrefour entre la RD95 et la RN10 reste fermé à la circulation jusqu’à la finalisation des travaux de l’échangeur prévue au printemps 2027.

Des déviations, présentées dans la fiche information travaux en annexe, seront mises en place pendant toute la période de travaux pour assurer la circulation des usagers.

Les usagers sont invités à renforcer leur vigilance en respectant la signalisation temporaire en place, pour leur sécurité et celle des intervenants. Les usagers sont invités à consulter le site internet :

www.dira.fr pour préparer leurs déplacements.