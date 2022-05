VIENNE : RN10 – Travaux de mise aux normes en faveur de la sécurité et de l’environnement sur le secteur de Croutelle-Ligugé

L’opération de mise aux normes de la RN 10 en faveur de la sécurité et de l’environnement dans la Vienne a été déclarée d’utilité publique le 18 décembre 2020. Elle porte sur 3 secteurs : Croutelle-Ligugé, Ruffigny-Vivonne et Vivonne-les Minières, avec pour chacun l’aménagement d’un échangeur routier complet permettant de sécuriser les échanges depuis ou en traversée de la RN 10.

Les travaux ont débuté sur le secteur de Croutelle-Ligugé depuis le 4 octobre 2021.

Après la création des nouvelles bretelles du futur échangeur, l’opération se poursuit par la démolition de l’ouvrage existant en franchissement de la RN 10, permettant d’engager les travaux d’élargissement à 2x2 voies et la construction du nouvel ouvrage d’art.

Des coupures ponctuelles de la RN 10 seront nécessaires notamment lors des deux week-ends suivants :

du vendredi 6 mai à 19h00 jusqu’au lundi 7 mai à 7h00 ;

; du vendredi 14 mai à 19h00 jusqu’au lundi 16 mai à 7h00.

Cette nouvelle phase de travaux va conduire à prolonger jusqu’au mois de juillet les déviations mises en place pour assurer la continuité des itinéraires Niort → Poitiers et Angoulême → Niort (cf annexe).

Les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation temporaire en place, pour leur sécurité et celle des intervenants. Pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter les sites internet Bison futé et dira.fr.

Cette opération routière, inscrite au contrat de plan État-Région 2015-2020 pour un montant de 38,5 M€, est financée à 100 % par l’État et conduite par la direction interdépartementale des routes (DIR) Atlantique.