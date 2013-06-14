VIENNE - RN 10 : travaux d’entretien des espaces verts sur le territoire des communes de Croutelle, Fontaine le Comte et Ligugé

Les travaux d’entretien des espaces verts sur le territoire des communes de Croutelle, Fontaine le Comte et Ligugé – RN 10 – et en fonction de leur avancement, nécessitent la mise en place de mesures temporaires d’exploitation, la nuit de 23h00 à 6h00 du lundi 17 juin au mardi 18 juin 2013 :

Dans le sens Poitiers-Angoulême :

Neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence.

Neutralisation de la voie de droite de la RN 10. Les usagers emprunteront la voie de gauche de la RN 10, sens Poitiers-Angoulême.

Fermeture de la circulation. Les usagers seront alors invités à suivre les itinéraires de déviation signalés par des panneaux à fond jaune.

Dans le sens Angoulême-Poitiers :

Neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence.

Neutralisation de la voie de droite de la RN 10. Les usagers emprunteront la voie de gauche de la RN 10, sens Angoulême-Poitiers.

Fermeture de la circulation. Les usagers seront alors invités à suivre les itinéraires de déviation signalés par des panneaux à fond jaune.

La vitesse maximale autorisée sera limitée à 70 km/h dans la zone des travaux.

Pour leur sécurité et celle des intervenants, les usagers sont vivement invités à renforcer encore leur vigilance et à faire preuve de la plus grande prudence en respectant scrupuleusement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district d’Angoulême) est à la disposition des usagers pour tout renseignement (Tél. 05.45.94.52.60).