VIENNE - RN 10 : Réfection de chaussée sur la commune de Vivonnes
Les travaux de réfection de chaussées sur la RN 10, commune de Vivonnes nécessitent un basculement de la circulation - sens Angoulême/Poitiers - le jeudi 14 mars de 7 heures à 20 heures
- Les usagers circuleront sur la chaussée opposée ouverte aux deux sens de circulation.
- La vitesse maximale autorisée sera fixée à 90 km/h sur toute la section sauf au droit des basculements où la vitesse sera limitée à 50 km/h.
- La bretelle d’entrée sur la RN 10 de l’échangeur de Vivonnes Sud, sera fermée à la circulation.
Les usages emprunteront les itinéraires de déviation matérialisés par des panneaux à fond jaune. Ils sont invités à renforcer leur vigilance et à respecter strictement la règlementation.
La direction interdépartementale des routes Atlantique (district d’Angoulême) est à votre disposition pour tout renseignement au 05.45.94.52.60.
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