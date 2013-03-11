VIENNE - RN 10 : Réfection de chaussée sur la commune de Vivonnes

Les travaux de réfection de chaussées sur la RN 10, commune de Vivonnes nécessitent un basculement de la circulation - sens Angoulême/Poitiers - le jeudi 14 mars de 7 heures à 20 heures

Les usagers circuleront sur la chaussée opposée ouverte aux deux sens de circulation.

La vitesse maximale autorisée sera fixée à 90 km/h sur toute la section sauf au droit des basculements où la vitesse sera limitée à 50 km/h.

La bretelle d’entrée sur la RN 10 de l’échangeur de Vivonnes Sud, sera fermée à la circulation.

Les usages emprunteront les itinéraires de déviation matérialisés par des panneaux à fond jaune. Ils sont invités à renforcer leur vigilance et à respecter strictement la règlementation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district d’Angoulême) est à votre disposition pour tout renseignement au 05.45.94.52.60.