VIENNE - RN 10 : Dépose d’une ligne électrique sur la commune de Vivonne

La dépose d’une ligne électrique sur la commune de Vivonne nécessite la mise en place de restrictions temporaires de circulation :

Le mardi 2 juillet 2013 de 9h30 à 11 h :

les voies de droite et de gauche de la RN 10 seront alternativement fermées à la circulation. Les usagers circuleront sur la voie de la chaussée opposée ouverte aux deux sens de circulation.

La vitesse maximale autorisée sera fixée à 90 km/h sur toute la section.

Les bretelles d’entrée sur la RN 10, de l’échangeur de sud des Minières, sera fermée à la circulation pour une période de 5 mn maximum.

Les usages emprunteront les itinéraires de déviation matérialisés par des panneaux à fond jaune. Ils sont invités à renforcer leur vigilance et à respecter strictement la règlementation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district d’Angoulême) est à votre disposition pour tout renseignement au 05.45.94.52.60.