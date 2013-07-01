VIENNE - RN 10 : Dépose d’une ligne électrique sur la commune de Vivonne
La dépose d’une ligne électrique sur la commune de Vivonne nécessite la mise en place de restrictions temporaires de circulation :
Le mardi 2 juillet 2013 de 9h30 à 11 h :
- les voies de droite et de gauche de la RN 10 seront alternativement fermées à la circulation. Les usagers circuleront sur la voie de la chaussée opposée ouverte aux deux sens de circulation.
- La vitesse maximale autorisée sera fixée à 90 km/h sur toute la section.
- Les bretelles d’entrée sur la RN 10, de l’échangeur de sud des Minières, sera fermée à la circulation pour une période de 5 mn maximum.
Les usages emprunteront les itinéraires de déviation matérialisés par des panneaux à fond jaune. Ils sont invités à renforcer leur vigilance et à respecter strictement la règlementation.
La direction interdépartementale des routes Atlantique (district d’Angoulême) est à votre disposition pour tout renseignement au 05.45.94.52.60.
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