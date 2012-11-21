VIENNE - RN 10 à Iteuil : Travaux de réfection de la chaussée

Les travaux de réfection de chaussées sur la RN 10, commune d’Iteuil nécessitent un basculement de la circulation - sens Poitiers/Bordeaux - du lundi 26 novembre à 8 h au vendredi 30 novembre 2012 à 17 h

Les usagers circuleront sur la chaussée opposée ouverte aux deux sens de circulation.

La vitesse maximale autorisée sera fixée à 90 km/h sur toute la section sauf au droit des basculements où la vitesse sera limitée à 50 km/h.

Pour assurer la desserte locale, les bretelles dans l’échangeur de Ruffigny resteront ouvertes pendant les travaux.

Les usages emprunteront les itinéraires de déviation matérialisés par des panneaux à fond jaune. Ils sont invités à renforcer leur vigilance et à respecter strictement la règlementation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district d’Angoulême) est à votre disposition pour tout renseignement au 05.45.94.52.60.