Un véhicule de la DIRA percuté sur l’A660
Alors qu’ils effectuaient une intervention de maintenance sur la bande d’arrêt d’urgence, deux agents de la direction interdépartementale des routes Atlantique (DIRA) ont été blessés hier lors d’une collision entre leur véhicule et un fourgon qui circulait sur l’A660 au niveau de Mios. L’un des agents est, à cette heure, toujours hospitalisé au pôle santé de La Teste.
Il s’agit déjà du sixième accident subi par la DIRA depuis le début de l’année 2022. La préfecture rappelle les consignes de vigilance à respecter aux abords des chantiers. Il y va de la sécurité des agents qui interviennent en toute circonstance au profit des usagers de la route.
Les 11 directions interdépartementales des routes assurent la gestion de près de 12 000 km d’autoroutes et de routes nationales :- 9000 agents travaillent, jour et nuit, pour améliorer la sécurité et garantir les meilleures conditions de circulation sur les routes de l’hexagone.- 800 000 interventions, chaque année, pour baliser les chantiers, entretenir le réseau, sécuriser les zones d’incidents…- Entre 2014 et 2020, les accidents sur zone de chantier ou d’intervention ont augmenté de 8 % sur le réseau routier national avec une moyenne de 5 accidents par semaine depuis 2017.
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