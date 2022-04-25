Un véhicule de la DIRA percuté sur l’A660

Alors qu’ils effectuaient une intervention de maintenance sur la bande d’arrêt d’urgence, deux agents de la direction interdépartementale des routes Atlantique (DIRA) ont été blessés hier lors d’une collision entre leur véhicule et un fourgon qui circulait sur l’A660 au niveau de Mios. L’un des agents est, à cette heure, toujours hospitalisé au pôle santé de La Teste.

Il s’agit déjà du sixième accident subi par la DIRA depuis le début de l’année 2022. La préfecture rappelle les consignes de vigilance à respecter aux abords des chantiers. Il y va de la sécurité des agents qui interviennent en toute circonstance au profit des usagers de la route.