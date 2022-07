Sur la route de vos vacances, pensez à faire une pause dans un des 43 villages étapes !

A l’approche des grands départs en vacances, nous invitons les vacanciers à programmer leur halte sur la route dans l’un des 43 villages étapes labellisés en France.

Un Village étape propose aux automobilistes de faire une pause dans un cadre agréable et de caractère, à proximité immédiate d’un axe routier national sur lequel il est signalé. Proposant une offre complémentaire aux aires de services, il permet de maintenir de l’activité dans des zones peu favorisées économiquement. Il permet également de rendre les déplacements des usagers plus sûrs au bénéfice des territoires traversés.

Retrouvez toutes les infos sur le site www.village-etape.fr

Le label «» est décerné par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie en charge des routes nationales.

A l’occasion des 20 ans du label, l’ensemble des 43 Villages étapes déploieront des animations variées le samedi 4 juillet, qui offriront aux usagers l’opportunité de joindre l’agréable à l’utile en s’autorisant une pause ludique et éducative. Cet événement associera la Fédération française des Villages étapes (FFVE), Bison Futé, emblème du service public d’information routière et les Directions interdépartementales des routes (DIR).

« Voilà déjà 20 ans que les Villages étapes permettent aux automobilistes de faire une pause originale, agréable et utile pour les territoires. C’est pourquoi j’apporte mon soutien à cette belle initiative, et salue tous ceux qui la portent » souligne Alain Vidalies, Secrétaire d’État chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche.

Retrouvez plus d’information en ligne :

Contact presse :