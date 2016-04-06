Spéciale "Circulation et mobilité en Aquitaine", EN DIRECT, du CIGT à Lormont (Gironde)
L’édition spéciale du " 19/20 en Aquitaine " du 4 avril dernier a été présentée par Vincent Dubroca en direct du CIGT (Centre d’Ingénierie et de Gestion du Trafic) à Lormont.
Sur le thème de la circulation et la mobilité en Aquitaine, l’édition s’est consacrée à deux grands dossiers qui font débat :
- la circulation sur la rocade bordelaise en Gironde,
- le contournement d’Oloron Sainte Marie en Béarn.
|Accéder à l’intégralité du 19/20 du 4 avril 2016
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