L’édition spéciale du " 19/20 en Aquitaine " du 4 avril dernier a été présentée par Vincent Dubroca en direct du CIGT (Centre d’Ingénierie et de Gestion du Trafic) à Lormont.

Sur le thème de la circulation et la mobilité en Aquitaine, l’édition s’est consacrée à deux grands dossiers qui font débat :

la circulation sur la rocade bordelaise en Gironde,

le contournement d’Oloron Sainte Marie en Béarn.

Accéder à l’intégralité du 19/20 du 4 avril 2016