Signalement des véhicules d’intervention sur Waze – la DIRA en pôle position !

Une interface (webservice) a été mise en place entre PRISM et Waze.

PRISM - Patrouillage Routier Informatisé et Suivi de Main Courante – est l’outil qui permet de remplacer la main courante papier établie pour le patrouillage et pour les interventions aléatoires. La main courante papier est aujourd’hui entièrement dématérialisée pour la patrouille. Le déploiement du module patrouille est effectif depuis 2 ans et demi sur nos 12 Centres d’entretien et d’intervention ( CEI ).

Le déploiement du module interventions aléatoires a démarré dans les 3 CEI du district de Gironde depuis décembre 2024 et sera déployé sur l’ensemble des autres CEI à partir de la rentrée de septembre 2025.

Dans ce cadre, lorsqu’un agent annonce sa présence sur le site d’intervention via PRISM, l’information est envoyée à Waze et se traduit par la création d’un pictogramme pour signaler le véhicule d’intervention DIRA. L’usager voit également un message d’information sur son écran et reçoit une alerte sonore.

Cette action s’inscrit dans le cadre du Plan de prévention ministériel renforcé (PPMR) et la DIR Atlantique est la première DIR à déployer ce dispositif spécifique, qui sera étendu en suivant aux autres DIR.