Durant la semaine du Développement Durable du 1er au 7 avril 2010, treize panneaux à messages variables (PMV) implantés sur la rocade de Bordeaux et sur les grands axes de transit en Gironde (A63, A660, RN89) portent des messages sur la conduite et les déplacements éco-responsables.

Par les autres panneaux à message variable, les usagers restent informés des temps de parcours ou, en priorité, d’un événement singulier engageant leur sécurité immédiate (accidents, bouchons).

Les usagers des voies rapides de l’agglomération bordelaise et plus largement de la Gironde sont invités à adopter durablement une conduite apaisée pour leur sécurité et à maximiser l’usage de leur véhicule pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre.