Sécurité routière : soyez responsable

Alors que l’année 2025 commence très mal sur le terrain de l’accidentologie avec d’ores et déjà 2 personnes tuées et 44 blessés sur les routes de Gironde, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde Étienne GUYOT appelle tous les usagers de la route à la plus grande vigilance, tout particulièrement en cette période hivernale.

Les épisodes météorologiques hivernaux créent des conditions de conduite souvent extrêmes qui nécessitent une vigilance de tous les instants. Les conducteurs doivent anticiper leurs déplacements, les différer si possible en cas de risque d’intempéries, adopter une conduite prudente et respecter les consignes de sécurité.

Les températures négatives, le risque de verglas et la baisse de la luminosité le jour sont des situations que chaque usager de la route doit anticiper pour rouler en toute sécurité. Ainsi, quelques gestes sont à appliquer pour adapter sa conduite en hiver :

réduisez votre vitesse

augmentez les distances de sécurité

évitez les manœuvres brutales

rendez-vous visible (feux de croisement ou anti-brouillard)

ne dépassez pas les engins de salage / déneigement et facilitez leur passage

restez informé (radio locale, 107.7, Météo France)

Chaque accident de la route, ce sont autant de familles endeuillées et de vies brisées par ces drames. La sécurité routière, c’est l’affaire de tous.