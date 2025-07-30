Depuis le début de l’année, 35 tués sont malheureusement à dénombrer sur les routes de Gironde. Autant de victimes et de familles endeuillées qui nous obligent à une prise de conscience individuelle et collective.

Aussi, à l’occasion de ce week-end de chassé-croisé, particulièrement chargé en Gironde, Étienne GUYOT, préfet de la région Nouvelle aquitaine, préfet de la Gironde, en appelle à la vigilance de tous sur les routes.

Les usagers seront en effet nombreux sur les routes de Gironde dès vendredi et pour que cette période estivale, en famille ou entre amis, ne soit pas gâchée par un drame, la Sécurité Routière vous rappelle ces quelques règles de sécurité et de prudence sur la route des vacances :

Préparez votre itinéraire et vérifiez l’état de votre véhicule avant de prendre la route ;

Prenez la route reposé et faites des pauses régulièrement (à minima toutes les deux heures) ;

Respectez le code de la route (limitations de vitesse, respect du corridor de sécurité…) ;

Adaptez votre comportement aux circonstances, en prenant en compte tous les autres usagers de la route, avec respect et civisme.

Comme depuis le début de l’été, les forces de l’ordre seront pleinement mobilisées tout au long de ce week-end pour protéger les usagers de la route et sanctionner les comportements à risque.

Étienne GUYOT : « De trop nombreuses victimes sont à déplorer sur les routes de Gironde depuis le début de l’année. Nous devons, collectivement, faire preuve de responsabilité : la période estivale ne doit pas être synonyme de relâchement sur les routes ».

La sécurité est l’affaire de tous. Ayons tous le réflexe de la prudence.