Rocade RN230 - RN89 : Travaux dans les bretelles d’entrée et sortie des échangeurs

Dans le cadre du programme d’entretien de la rocade RN 230 et de la RN 89, la DIR Atlantique va réaliser des travaux de signalisation horizontale sur les bretelles d’entrée et de sortie des échangeurs n°6 à 8 de la RN 89 et n°22 à 27 de la RN 230 sur les communes de Bouliac, Floirac, Artigues, Cenon, Lormont, Beychac et Caillau, Vayres.

Les travaux seront exécutés chaque nuit en semaine :

du lundi 20 août à 21h00 au jeudi 23 août 2012 à 6h et du jeudi 23 août 2012 à 21h au vendredi 24 août à 5h.

du lundi 27 août à 21h au jeudi 30 août 2012 à 6h et du jeudi 30 août 2012 à 21h au vendredi 31 août à 5h.

En fonction de l’avancement des travaux la circulation sera interdite ponctuellement sur :

les bretelles d’entrée et de sortie des échangeurs n°6 à 8 de la RN 89,

les bretelles d’entrée et de sortie des échangeurs n°22 à 27 de la rocade RN 230.

Les usagers seront informés des conditions temporaires de circulation par les panneaux à messages variables de la rocade A 630 et pourront emprunter les itinéraires de déviation matérialisés par des panneaux à fond jaune.

La pose et la maintenance de la signalisation ainsi que les déviations à mettre en œuvre seront assurées par la DIR Atlantique.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.

