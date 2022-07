Rocade Est de Bordeaux (RN 230) - A 10 : Bretelle de liaison- Travaux de réhabilitation d’un pont

Dans le cadre de travaux de réhabilitation de l’ouvrage d’art n°5429, la bretelle de liaison de la rocade de Bordeaux rive droite (RN 230) dans le sens extérieur vers l’autoroute A10 sens Bordeaux/Paris doit être fermée. Pour la sécurité des usagers et des intervenants pendant les travaux, la zone doit être libérée de toute circulation.

Afin de limiter l’impact de ces mesures d’exploitation, les interventions auront lieu chaque nuit de 21 heures et 6 heures du mardi 27 mars et du mercredi 28 mars 2012.

Les usagers seront déviés vers la rocade ouest de Bordeaux (A630) sens extérieur jusqu’à l’échangeur n°2, la rocade ouest de Bordeaux (A630) sens intérieur.

Les usagers seront invités à suivre la signalisation temporaire balisant les itinéraires de déviation mis en place et à faire preuve de la plus grande prudence au droit des zones de travaux pour leur sécurité et celle des intervenants. Ils seront informés chaque soir de la réalisation des travaux par les panneaux à messages variables de la rocade.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Bordeaux) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.56.87.74.00.

