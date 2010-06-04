Rocade de Bordeaux - travaux de réfection de chaussée entre l’échangeur n° 24 et l’échangeur n°1

Dans le cadre du programme de réhabilitation des chaussées du réseau routier national, la direction interdépartementale des routes Atlantique (DIRA) entreprend la réfection de la chaussée de la rocade extérieure en rive droite de Bordeaux ( RN 230 - sens Toulouse/Bordeaux) entre l’échangeur N°24 et l’échangeur N°1. Cette réfection vise l’amélioration du confort et l’optimisation de la sécurité des usagers de la rocade.

Ces travaux concernent un linéaire total de 4,8 kilomètres et comprennent le rabotage de la partie supérieure de la chaussée sur 6 à 7 cm et à sa reconstitution avec des enrobés incorporant 30% de fraisats afin de limiter l’utilisation des ressources naturelles (granulats ; produits

pétroliers).

Ces travaux sont entièrement financés par l’État (budget total de 1,9 M€). Leur réalisation nécessite la libération de la chaussée.

Pour garantir la sécurité des usagers et des intervenants, la circulation sera totalement interrompue sur la partie concernée de la rocade, de nuit entre 21 heures et 6 heures du matin, du lundi soir au vendredi matin. Afin de minimiser au mieux la gêne inévitable imposée aux usagers, la fermeture de la rocade extérieure concernée par ces travaux sera mise en oeuvre pour deux sections successives :

de l’échangeur 24 « route de Bergerac » à l’échangeur 26 « route de Libourne » pour une durée de 8 nuits ,

« route de Bergerac » à l’échangeur « route de Libourne » pour une durée de , de l’échangeur 25 « Artigues » à l’échangeur 1 « la Gardette » pour une durée de 12 nuits. La section de la rocade entre l’échangeur 24 et 1 ainsi que les bretelle d’accès seront fermées.

Les usagers de la rocade seront déviés par la rocade intérieure vers laquelle ils seront dirigés par l’échangeur précédent la section fermée. Les usagers souhaitant rejoindre la rocade extérieure fermée seront orientés version la rocade intérieure.

Ces dispositions pour la réalisation des travaux seront mises en oeuvre du 7 juin 2010 au 9 juillet 2010.

Les usagers sont invités à suivre la signalisation temporaire balisant les itinéraires de déviation mis en place et à scrupuleusement respecter la signalisation au droit des zones de travaux pour

leur sécurité et celle des intervenants. Ils seront informés chaque soir des dispositions mises en oeuvre pour ces travaux par les panneaux à messages variables de la rocade.

Le district de Bordeaux est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.

Contact presse :

DIRA : Jean-Pierre BEYNEIX - 05 57 81 65 13

Plan de situation

Plan de situation

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