Rocade de Bordeaux : reprise des travaux entre les échangeurs 24 et 1.

Les travaux de réfection de la chaussée qui devaient débuter le 7 juin dernier, sur la rocade bordelaise entre les échangeurs 24 et 1 dans le sens Toulouse - Bordeaux, ont été annulés pour cause d’intempéries.

Au vu des prévisions météorologiques, ces travaux qui consistent au rabotage de la chaussée existante puis à la mise en œuvre d’enrobés neufs devraient reprendre lundi 21 juin 2010.

Ils s’exécuteront de nuit, hors circulation, entre 21 heures et 6 heures du matin, du lundi soir au vendredi matin.

Les travaux commenceront par la section située entre l’échangeur 24 « route de Bergerac » et l’échangeur 26 « route de Libourne »

La section de la rocade entre ces échangeurs ainsi que les bretelle d’accès seront fermés.

Les usagers seront déviés par la rocade intérieure vers laquelle ils seront dirigés par l’échangeur précédent la section fermée.

Les usagers sont invités à suivre la signalisation temporaire balisant les itinéraires de déviation mis en place et à faire preuve de la plus grande prudence au droit des zones de travaux pour leur sécurité et celle des intervenants. Ils seront informés chaque soir de la réalisation des travaux par les panneaux à messages variables de la rocade.

