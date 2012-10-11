Rocade de Bordeaux : Fermeture de bretelles échangeur 9
Dans le cadre de la construction d’un passage supérieur pour le franchissement par le tramway de la rocade A630 (au niveau de l’échangeur 9) sur la commune de Mérignac, pour garantir la sécurité des usagers et des intervenants, la circulation sera interdite :
|Période
|Axe
|Sens de circulation
|Fermeture
|Localisation
|Plan de déviation
|A
|du 15 octobre à 21h au 16 octobre 2012 à 6h
|rocade A630
|intérieur
|rocade A630 Bretelle d’entrée
|Echangeur9
|B
|du 5 novembe à 21h au 6 novembre 2012 à 6h
|rocade A630
|intérieur
|rocade A630 Bretelle d’entrée
|Echangeur9
|C
|du 6 novembre à 21h au 7 novembre 2012 à 6h
|rocade A630
|extérieur
|rocade A630 Bretelle d’entrée
|Echangeur9
En cas de problèmes météorologiques ou techniques, ces travaux seront reprogrammés :
- Pour les travaux B : du mercredi 7/11/2012 à 21h au jeudi 8 novembre 2012 à 6h
- Pour les travaux C : du jeudi 8/11/2012 à 21h au vendredi 9 novembre 2012 à 6h
De plus, la réduction de la largeur des voies, dans les deux sens de circulation, de la rocade et l’abaissement de la limitation de vitesse à 70 km/h dans la zone de travaux sont maintenus jusqu’au vendredi 14 décembre 2012 à 6h.
Les usagers seront informés par les panneaux à messages variables de la rocade et par une signalisation fixe implantée en amont du chantier. Ils seront invités à suivre les itinéraires de déviation mis en place et à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.
Afin de connaître les perturbations relatives aux travaux sur la rocade bordelaise, les usagers sont également invités à consulter le site internet de la DIR Atlantique : http://www.dir.atlantique.developpement-durable.gouv.fr
La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.56.87.74.00.
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