Rocade de Bordeaux - Échangeur n°1 : Fermeture pour travaux (Lormont)

En raison de travaux de réfection de chaussée dans l’échangeur n°1 (La Gardette), les restrictions de circulation suivantes seront mises en place :

du vendredi 16 octobre 2015 à 21h jusqu’au samedi 17 octobre 2015 à 9h : la bretelle de liaison entre la N230 sens extérieur et l’A630 sens extérieur sera fermée, dans l’échangeur n°1, la rocade A630 sera fermée dans le sens extérieur.



Cliquez pour agrandir la carte

Pour les usagers en provenance de la rocade N230 sens extérieur, un itinéraire de déviation sera mis en place à l’échangeur n°27 (Fontbelleau) afin de leur permettre de rejoindre l’autoroute A630 sens extérieur à l’échangeur n°2 (Croix rouge).

Les usagers en provenance de l’autoroute A10 ne pourront pas emprunter l’autoroute A630 sens extérieur en direction du pont d’Aquitaine et de l’aéroport. Ils seront déviés par la N230 sens intérieur via le pont François Mitterrand.

L’accès au pont d’Aquitaine par l’autoroute A630 en sens extérieur restera néanmoins possible à partir des échangeurs n°2 (Croix Rouge) et n°3 (Mireport).

Les usagers sont invités à la plus grande vigilance pour respecter scrupuleusement les intervenants sur la route et la signalisation routière.