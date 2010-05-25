Rocade de Bordeaux - A630 et RN 230
Suite à une analyse approfondie, dans le cadre de la démarche SURE (Sécurité des Usagers sur Routes Existantes), l’amélioration de l’adhérence des chaussées sur certaines bretelles des échangeurs N°1 et 4 de la rocade bordelaise est une mesure de nature à améliorer la sécurité des usagers.
Pour la réalisation de ces travaux qui concernent la surface des chaussées de ces bretelles ainsi que de ceux de réfection de joints d’ouvrages,
- la bretelle de liaison de la rocade extérieure (RN 230) à l’autoroute A 10 vers Paris est fermée à la circulation. Les usagers sont déviés par la rocade extérieure jusqu’à l’échangeur n°2 puis retour vers la rocade intérieure en direction de Paris ;
- la bretelle d’entrée sur la rocade extérieure dans l’échangeur 4 (Bordeaux Lac) est fermée. Les usagers sont déviés par la rocade intérieure jusqu’à l’échangeur n°2 où ils rejoignent la rocade extérieure.
Le district de Bordeaux est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00
Plan de situation
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