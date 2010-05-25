Rocade de Bordeaux - A630 et RN 230

Suite à une analyse approfondie, dans le cadre de la démarche SURE (Sécurité des Usagers sur Routes Existantes), l’amélioration de l’adhérence des chaussées sur certaines bretelles des échangeurs N°1 et 4 de la rocade bordelaise est une mesure de nature à améliorer la sécurité des usagers.

Pour la réalisation de ces travaux qui concernent la surface des chaussées de ces bretelles ainsi que de ceux de réfection de joints d’ouvrages,

du mardi 25 mai 2010 à 21h00 au vendredi 28 mai 2010 à 6h00



- la bretelle de liaison de la rocade extérieure ( RN 230) à l’autoroute A 10 vers Paris est fermée à la circulation. Les usagers sont déviés par la rocade extérieure jusqu’à l’échangeur n°2 puis retour vers la rocade intérieure en direction de Paris ;

- la bretelle d’entrée sur la rocade extérieure dans l’échangeur 4 (Bordeaux Lac) est fermée. Les usagers sont déviés par la rocade intérieure jusqu’à l’échangeur n°2 où ils rejoignent la rocade extérieure.

Le district de Bordeaux est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00

Plan de situation

Plan de situation

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