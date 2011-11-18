Rocade de Bordeaux A 630 : Fermeture de la rocade extérieure entre les échangeurs 13 et 14 de samedi 19 novembre au soir à lundi 21 novembre au matin

Dans le cadre de la préparation de l’aménagement à 2x3 voies de la rocade bordelaise (A 630) entre les échangeurs 10 et 16, la circulation doit être interrompue sur la rocade extérieure entre les échangeurs 13 et 14, du samedi 19 novembre 2011 à 21h00 au lundi 21 novembre 2011 à 06h00.

Des travaux vont en effet être menés sur le terre-plein central, nécessitant la manipulation d’éléments en béton de 18 m de long et pesant 60 tonnes, par des grues installées sur la rocade extérieure.

Aussi, pour la sécurité des usagers et des intervenants pendant ces travaux, les usagers de la rocade extérieure seront alors déviés à partir de l’échangeur 13 par la voirie communautaire jusqu’à l’échangeur 14 où ils pourront accéder de nouveau à la rocade extérieure.

Les usagers qui souhaitent emprunter la rocade extérieure, à destination des autoroutes A62 (Toulouse) et A63 (Bayonne), à partir des échangeurs 2 à 12, sont invités à privilégier la rocade intérieure direction Paris.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.56.87.74.00.

Contact Presse :

Préfecture : Sophie BILLA – 05 56 90 60 18 / 06 07 62 05 99

DIRA : Sylvie BONSON – 05 57 81 65 13

Télécharger