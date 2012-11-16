Rocade A630 : Travaux de réaménagement de l’échangeur 15

Les travaux de réaménagement de la rocade intérieure et extérieure entre les échangeurs 15 et 16 nécessitent la prolongation de restrictions temporaires de circulation :

-* Fermetures de bretelles d’accès de l’échangeur 16 sur la rocade A630, certaines nuits en semaine de 21h00 à 6h00 (ou vendredi 5h00 les jours hors chantier), jusqu’au 14 décembre 2012 inclus :

En sens intérieur :

En sens extérieur :

Les usagers seront informés par les panneaux à messages variables de la rocade et par une signalisation fixe implantée en amont du chantier. Ils seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.

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