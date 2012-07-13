Rocade A630 : Travaux au niveau de l’échangeur 9 - Commune de Mérignac

Dans le cadre des travaux de construction d’un passage supérieur pour le franchissement de la rocade A630, au niveau de l’échangeur 9 par le tramway sur la commune de Mérignac, des mesures temporaires d’exploitation doivent être misent en place.

Pour garantir la sécurité des usagers et des intervenants la circulation sera donc interdite :

du mardi 17 juillet à 21 heures au mercredi 18 juillet 2012 à 6 heures, dans l’échangeur 9, entre la bretelle d’entrée et de sortie de la rocade intérieure A 630.

En cas de problèmes météorologiques ou techniques, les travaux seraient reprogrammés :

du mercredi 18 juillet à 21 heures au jeudi 19 juillet à 6 heures. du jeudi 19 juillet à 21 heures au vendredi 20 juillet 2012 à 5 heures.



du lundi 30 juillet à 21 heures au mardi 31 juillet 2012 à 6 heures, dans l’échangeur 9, entre la bretelle de sortie et la bretelle d’entrée, de la rocade extérieure A630.

En cas de problèmes météorologiques ou techniques, les travaux seraient reprogrammés :

du mardi 31 juillet à 21 heures au mercredi 1er août 2012 à 6 heures. du mercredi 1er août 2012 à 21 heures au jeudi 2 août 2012 à 6 heures. du jeudi 2 août 2012 à 21 heures au vendredi 3 août 2012 à 5 heures.



Les usagers seront informés de ces conditions temporaires de circulation par les panneaux à messages variables de la rocade et une signalisation fixe implantée en amont. Ils seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.56.87.74.00.

Plan de déviation pour la nuit du 17 au 18 07 2012

Plan de déviation pour la nuit du 30 au 31 07 2012

Consultezet ses annexes :