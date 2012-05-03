Rocade A630 - sens intérieur : fermeture de la bretelle de sortie dans l’échangeur 4a

Afin de permettre le déroulement du triathlon de Bordeaux, la circulation sera interdite sur la bretelle de sortie de la rocade intérieure dans l’échangeur 4a les :

  • Samedi 5 mai 2012 de 15h00 à 17h30
  • Dimanche 6 mai 2012 de 11h00 à 14h00

Les usagers seront déviés par la bretelle de sortie de la rocade intérieure dans l’échangeur 4c

(voir plan) pdf - 86.8 kio

.

La pose et la maintenance de la signalisation ainsi que les déviations à mettre en oeuvre seront assurées par la direction interdépartementale des routes Atlantique.

La DIR Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.

 
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le communiqué de presse pdf - 52.6 kio

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