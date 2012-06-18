Rocade A630 : Réaménagement de l’échangeur 15

Dans le cadre de la mise à 2x3 voies de la rocade ouest de Bordeaux (A630) et afin de garantir la sécurité des usagers et des intervenants sur le chantier, les travaux sur la section comprise entre les échangeurs 15 et 16 d’une part, et d’aménagement de l’échangeur 15 d’autre part, nécessitent une modification temporaire des mesures d’exploitation. Ces mesures se traduisent par :

  • Une réduction de la largeur des voies jusqu’au 25 novembre 2012 :
    • Sur la rocade A630, dans le sens extérieur, entre les échangeurs 15 et 16
    • La bande d’arrêt d’urgence est supprimée
    • La largeur de la voie de droite est réduite à 3,30 mètres
    • La largeur de la voie médiane est réduite à 3,30 mètres
    • La largeur de la voie de gauche est réduite à 3 mètres

Des fermetures de bretelles d’accès chaque nuit en semaine de 21h00 à 6h00 :

Période Axe Sens de circulation Fermeture Echangeur Plan déviation
du 18/06 au 06/07/2012 rocade A630 Sens intérieur bretelles d’entrée 16 Annexes

1a odt - 534.9 kio

et

1b odt - 535.9 kio

du 18/06 au 06/07/2012 rocade A630 Sens intérieur bretelle de sortie 15

Annexe2 odt - 531.7 kio

du 25/06 au 13/07/2012 rocade A630 Sens extérieur bretelle d’entrée 15

Annexe3 odt - 833.1 kio

du 25/06 au 13/07/2012 rocade A630 Sens extérieur bretelle de sortie 16

Annexe4 odt - 533.7 kio

du 25/06 au 13/07/2012 A63 Bayonne/Bordeaux bretelle de sortie 26 Annexe

5a odt - 648.8 kio

ou

5b odt - 832.2 kio

du 02/07 au 13/07/2012 A63 Bayonne/Bordeaux bretelle d’entrée rocade intérieure 15

Annexe6 odt - 629 kio

Les usagers emprunteront les itinéraires de déviation indiqués par les panneaux à messages variables de la rocade et une signalisation fixe implantée en amont. Ils seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.

 
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le communiqué de presse pdf - 61.8 kio

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