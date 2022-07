Rocade A630 : Réaménagement de l’échangeur 15

Dans le cadre de la mise à 2x3 voies de la rocade ouest de Bordeaux (A630) et afin de garantir la sécurité des usagers et des intervenants sur le chantier, les travaux sur la section comprise entre les échangeurs 15 et 16 d’une part, et d’aménagement de l’échangeur 15 d’autre part, nécessitent une modification temporaire des mesures d’exploitation. Ces mesures se traduisent par :

Une réduction de la largeur des voies jusqu’au 25 novembre 2012 : Sur la rocade A630, dans le sens extérieur, entre les échangeurs 15 et 16 La bande d’arrêt d’urgence est supprimée La largeur de la voie de droite est réduite à 3,30 mètres La largeur de la voie médiane est réduite à 3,30 mètres La largeur de la voie de gauche est réduite à 3 mètres



Des fermetures de bretelles d’accès chaque nuit en semaine de 21h00 à 6h00 :

Les usagers emprunteront les itinéraires de déviation indiqués par les panneaux à messages variables de la rocade et une signalisation fixe implantée en amont. Ils seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.

