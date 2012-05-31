Rocade A630 : Prolongation des travaux entrée 2 de l’échangeur 20 à Bègles

Les travaux d’aménagement de la voirie et des accès au centre commercial Rives d’Arcins sur la commune de Bègles sont prolongés jusqu’au vendredi 15 juin 2012 à 17h00.

Pour garantir la sécurité des usagers et des intervenants sur le chantier, la circulation restera interdite sur la bretelle d’entrée 2 de l’échangeur 20 de la rocade extérieure jusqu’à cette date.

Les usagers seront déviés par la rue des Frères Lumières, la route de Courrejan et la bretelle d’entrée 1 de l’échangeur 20 de la rocade extérieure.

La pose et la maintenance de la signalisation ainsi que les déviations à mettre en oeuvre seront assurées par la CUB ou son délégataire. La DIR Atlantique assurera la fermeture de la bretelle d’entrée.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.

Téléchargez