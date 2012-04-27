Rocade A630 - Fermeture du Pont d’Aquitaine pour travaux d’entretien, de maintenance et de contrôle du pont et de ses équipements - communes de Bordeaux et de Lormont
Afin de réaliser des travaux d’entretien, de maintenance et de contrôle du pont d’Aquitaine et de ses équipements (notamment de contrôle de serrage des colliers des suspentes et d’entretien du système d’assainissement), la section de la rocade de Bordeaux comprise entre les échangeurs 2 (Croix Rouge) et 4 (Labarde), ainsi que les pistes cyclables de cette section seront fermées à la circulation dans les deux sens :
- chaque nuit du mercredi 02 mai 2012 à 21h00 au vendredi 04 mai 2012 à 6h00
Les usagers seront invités à emprunter la rocade dans l’autre sens pour rejoindre leur destination, par l’échangeur 2 pour les usagers de la rocade extérieure et par l’échangeur 4 pour les usagers de la rocade intérieure.
Les cyclistes seront déviés vers les autres franchissements de la Garonne via le réseau existant des pistes sur l’agglomération bordelaise.
La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) se tient à la disposition des usagers pour tout renseignement complémentaire au 05 56 87 74 00.
Sur le même sujet
Trafic moyen journalier annuel 2024
Retrouvez la totalité des trafics 2024 sur le réseau de la DIR Atlantique.
17 février 2025
Trafic moyen journalier annuel 2023
Retrouvez la totalité des trafics 2023 sur le réseau de la DIR Atlantique.
21 février 2024