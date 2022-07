Rocade A630 - Fermeture du Pont d’Aquitaine pour travaux d’entretien, de maintenance et de contrôle du pont et de ses équipements - communes de Bordeaux et de Lormont

Afin de réaliser des travaux d’entretien, de maintenance et de contrôle du pont d’Aquitaine et de ses équipements (notamment de contrôle de serrage des colliers des suspentes et d’entretien du système d’assainissement), la section de la rocade de Bordeaux comprise entre les échangeurs 2 (Croix Rouge) et 4 (Labarde), ainsi que les pistes cyclables de cette section seront fermées à la circulation dans les deux sens :

chaque nuit du mercredi 02 mai 2012 à 21h00 au vendredi 04 mai 2012 à 6h00

Les usagers seront invités à emprunter la rocade dans l’autre sens pour rejoindre leur destination, par l’échangeur 2 pour les usagers de la rocade extérieure et par l’échangeur 4 pour les usagers de la rocade intérieure.

Les cyclistes seront déviés vers les autres franchissements de la Garonne via le réseau existant des pistes sur l’agglomération bordelaise.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) se tient à la disposition des usagers pour tout renseignement complémentaire au 05 56 87 74 00.

Téléchargez