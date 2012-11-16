Rocade A630 : FERMETURE DE LA ROCADE sens extérieur entre les échangeurs 15 et 16
Dans le cadre de la mise à 2x3 voies de la Rocade Ouest de Bordeaux (A630), au niveau de l’échangeur n°15, des travaux de pose de portiques nécessitent :
les nuits du 19 au 20 et du 20 au 21 novembre 2012 de 21h00 à 6h00 :
- La fermeture de la rocade A630 sens extérieur entre les échangeurs 15 et 16
- La fermeture de la bretelle d’entrée de la rocade extérieure dans l’échangeur 15
Les usagers en direction de Toulouse, Bordeaux et Paris seront dirigés vers la rocade intérieure pour rejoindre leur itinéraire.
Les usagers seront informés de ces conditions temporaires de circulation par les panneaux à messages variables de la rocade et une signalisation fixe implantée en amont. Ils seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.
La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.
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