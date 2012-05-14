Rocade A630 : Fermeture de la bretelle d’entrée1 dans l’échangeur 16 - Commune de Gradignan
Afin de réaliser des travaux de préparation d’une aire de stockage temporaire en vue de la mise en oeuvre d’enrobés, la circulation sera interdite sur la bretelle d’entrée 1 de l’échangeur 16 de la rocade intérieure - commune de Gradignan, du :
- du mardi 15 mai 2012 à 21h00 au mercredi 16 mai 2012 à 6h00
Les usagers seront déviés par le cours du Général de Gaulle et le cours de la Libération puis la bretelle d’entrée 2 de l’échangeur 16 de la rocade intérieure.
La pose et la maintenance de la signalisation ainsi que les déviations à mettre en oeuvre seront assurées par la DIR Atlantique.
La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.
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