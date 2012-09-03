Rocade A630 : Échangeur n°15 - Fermeture de la bretelle de liaison A63 vers la rocade intérieure A630

Dans le cadre de la mise à 2x3 voies de la Rocade Ouest de Bordeaux (A630), au niveau de l’échangeur n°15, des travaux de réfection de chaussées de la bretelle de liaison de l’A63 (sud-nord) vers la rocade A630 (sens intérieur), nécessitent la fermeture de la bretelle de liaison chaque nuit de 21h00 à 6h00 du :

  • lundi 3 septembre au mercredi 5 septembre 2012

Les usagers seront invités à emprunter les itinéraires de déviation (voir

plan déviation pdf - 1.5 Mio

).

Les usagers seront informés de ces conditions temporaires de circulation par les panneaux à messages variables de la rocade et une signalisation fixe implantée en amont. Ils seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.

 
Téléchargez le

le communiqué de presse pdf - 55.1 kio

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