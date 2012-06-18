Rocade A630 : Echangeur 19 - Villenave d’Ornon - Travaux dans la bretelle de liaison A630/A62

En raison des travaux de réfection de la bretelle de liaison dans l’échangeur 19 de la rocade intérieure A630 vers l’autoroute A62 (sens Nord/Sud) sur la commune de Villenave d’Ornon, la circulation sera interdite du :

lundi 18 juin 2012 à 21h00 au mardi 19 juin 2012 à 6h00

Les usagers seront déviés par la bretelle de sortie dans l’échangeur 18 de la rocade intérieure A630, puis la bretelle d’entrée dans l’échangeur 18 de la rocade extérieure A630 et emprunteront la bretelle de liaison dans l’échangeur 19 de la rocade extérieure A 630 vers l’autoroute A62 sens Nord/Sud.

La pose et la maintenance de la signalisation ainsi que les déviations à mettre en oeuvre seront assurées la direction interdépartementale des routes Atlantique.

La DIR Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.

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