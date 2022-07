Rocade A630 - Echangeur 15 : Travaux de mises à 2x3 voies et réfection de chaussée

Les travaux de réaménagement de la rocade intérieure et extérieure entre les échangeurs 15 et 16 ainsi que les travaux de réfection de chaussées des bretelles des échangeurs 16 et 17 de la rocade A630, nécessitent la mise en place de restrictions temporaires de circulation :

Fermetures de bretelles d’accès certaines nuits en semaine de 21h00 à 6h00 (ou vendredi 5h00 les jours hors chantier) :

Les usagers seront informés par les panneaux à messages variables de la rocade et par une signalisation fixe implantée en amont du chantier. Ils seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.

Téléchargez le