Rocade A630 - Echangeur 15 : Travaux complémentaires réfection de chaussées

Dans le cadre du réaménagement de la rocade A630 intérieure et extérieure entre les échangeurs 15 et 16 ainsi que de l’A63, sens Bayonne/Bordeaux entre les échangeurs 26 (A63) et 15 de la rocade A630, d’importants travaux de chaussée vont être réalisés. Ils nécessitent la mise en place de restrictions temporaires de circulation :

Du 1er au 31 octobre 2012, en semaine, de 21 heures à 6 heures :

Fermeture de la rocade entre les échangeurs 15 et 17, alternativement dans le sens intérieur et extérieur, ainsi que des bretelles d’entrée et de sortie situées sur cette section ;

Durant certaines phases de ces travaux, la vitesse sera limitée à 70 km/h sur la rocade.

Les usagers seront informés par les panneaux à messages variables de la rocade et par une signalisation fixe implantée en amont du chantier. Ils seront invités à suivre les itinéraires de déviation mis en place et à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.

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